dit wil je weten over Jorrel Hato

De 17-jarige verdediger Hato maakt dit seizoen veel indruk bij Ajax.

Hij maakte zijn debuut al voor het Nederlands elftal.

Hato, is de enige speler van Ajax die dit seizoen in een goede indruk maakt.

Hij doet het veel beter dan Steven Berghuis en Steven Bergwijn.

In dit artikel vertellen we je alles over Hato.

© Instagram @jorrelhato

Wie is Jorrel Hato?

Jorrel Hato, is een Nederlandse centrale verdediger die speelt voor Ajax.

Hij brak dit seizoen definitief door bij de Amsterdamse club.

Onder Leiding van Ronald Koeman mocht Hato zijn debuut maken voor het Nederlands elftal.

Hiermee werd Hato de jongste debutant ooit.

© Instagram @jorrelhato

Zijn salaris

Volgens Salaryspot.com verdient de jonge centrale verdediger van Ajax 186.992 euro per jaar. Een enorm salaris voor een speler van 17.

Wanneer zijn contract opengebroken wordt, gaat hij een…

