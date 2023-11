dit wil je weten over Geert Wilders

Geert Wilders, is één van de meest besproken politici van dit moment.

Hij is sinds 2006 de fractievoorzitter van de PVV.

Daarvoor zat hij in de Tweede Kamer voor de VVD. Wilders, is inmiddels al 25 jaar actief.

Het lijkt erop dat hij voor het eerst mag meeregeren.

Wanneer Dilan Yeşilgöz president wordt, wil ze een kabinet over rechts.

Hiervoor heeft ze Pieter Omtzigt, Geert Wilders en Mona Keijzer nodig.

Geert Wilders, wordt al jaren dag-en-nacht beveiligd.

Dat komt door zijn uitspraken over immigranten en de Islam.

In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van Geert Wilders.

Je komt erachter wie zijn vrouw is, waar hij vandaan komt, of de politicus kinderen heeft en hoelang hij is.

© Instagram @geertwilders

Wie is Geert Wilders?

VVD-fractievoorzitter Geert Wilders werd geboren op 6 september 1963 in Venlo.

Hij groeide op met zijn moeder, vader, 3 zussen en zijn broer.

Zijn moeder werkte…

