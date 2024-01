dit wil je weten over Franka Vedder 

Franka Verder, kun je kennen als de bloedmooie ex-vriendin van Freek Vonk.

Ook is ze één van de zusjes van Anne Vedder en Esther Vedder, zij zijn de oprichters van het populaire sieradenmerk ‘Vedder & Vedder’.

In dit artikel vertellen we je alles over de knappe Franka Vedder.

Je komt erachter wie haar zussen zijn, wat haar vermogen is, hoe oud ze is, wie haar zusjes zijn en met wie ze een relatie heeft gehad.

© Instagram @franky.vedder

Wie is Franka Vedder?

Franka Vedder werd 28 jaar geleden geboren in Amersfoort.

Ze is de dochter van Anja Vedder en haar echtgenoot.

Franka, werd bekend doordat ze een relatie had met Freek Vonk.

Op dit moment heeft ze méér dan 65.000 volgers op haar Instagram.

Volgens FHM is Franka één van de 500 mooiste vrouwen van Nederland.

Hier vinden we ook Jade Anna, Monica Geuze en Chantal Janzen in.

© Instagram @franky.vedder

Haar leeftijd

Franka Vedder is op dit moment 28…

Lees verder bij sterrenoptv.nl