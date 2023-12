Dit wil je weten over Ellen Callebout

Ellen Callebout, werd bekend als de nieuwe vrouw van media-ondernemer Gert Verhulst.

Sinds 2021 is het programma ‘De Verhulstjes’ op tv.

In deze realityserie geven ‘De Verhulstjes’ een inkijk in hun dagelijks leven.

De oprichter van Studio 100 woont met Ellen en de kinderen in een gigantische villa van 6,5 miljoen euro.

In dit artikel vertellen we je alles over de bloedmooie Ellen Callebout, de prachtige vrouw van Gert Verhulst.

Wie is Ellen Callebout?

Ellen Callebout, werd geboren op 12 december 1997 in Vlaanderen.

De meeste mensen kennen haar als ‘de vrouw van’ Gert Verhulst.

Volgens hnl.be trouwde het stel op 21 mei 2019.

Gert mocht Ellen eindelijk officieel zijn vrouw noemen.

Op dit moment is Ellen te zien in de tv-serie ‘De Verhulstjes’, daarnaast is ze erg actief op Instagram.

Ze lijkt haar man Gert regelmatig te helpen met de zaken.

Dat moet ook wel. Naast…

