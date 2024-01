dit wil je weten over Donyell Malen

Donyell Malen is in bloedvorm bij zijn club Borussia Dortmund.

Hij komt uit de jeugdopleiding van PSV.

Nadat hij een goede seizoenen speelde bij de Eindhovenaren, maakte Malen de overstap naar Borussia Dortmund.

In dit artikel vertellen we je meer over het privéleven van Donyell Malen.

Je komt erachter wie zijn vrouw is, wat zijn vermogen is en wat hij op dit moment verdient bij Bourisa Dortomund

© Instagram @donyellmalen

Wie is Donyell Malen?

Donyell Malen, werd geboren op 19 januari 1999 in Wieringen.

Je kan hem kennen als profvoetballer van het Nederlands elftal en van Borussia Dortmund.

De rechtsbuiten verdiende al miljoenen euro’s, is al jaren gelukkig in de liefde en speelde al meer dan 25 wedstrijden voor Oranje.

Na een minder periode bij Dortmumd, is hij inmiddels een vaste waarde geworden.

© Instagram @donyellmalen

Dit is de vrouw van Donyell Malen

Delisha Malen, is de knappe vrouw van Donyel…

Lees verder bij spelersvrouw.nl