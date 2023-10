dit wil je weten over Bart Verbruggen

De naam ‘Bart Verbruggen’ hoor voetbalfans steeds vaker.

Hij maakte afgelopen zomer een transfer naar Brigition en lijkt vanavond in het doel te staan als keeper van het Nederlands elftal.

Hoewel Bart steeds vaker in het nieuws is, is er nog erg weinig over hem bekend.

De kans is groot dat het komt doordat Bart in Nederland nooit doorgebroken is.

Hij brak door bij RSC Anderlecht. In dit artikel lees je alles over Bart Verbruggen.

© Instagram @bartverbruggen1

Zo oud is Bart Verbruggen

Bart, werd op 18 augustus 2002 geboren in Zwolle, Overijssel.

Hij is 1,93 lang, en is de doelman van Brighton & hove Albion in Engeland. Het lijkt erop dat hij vanavond zijn debuut gaat maken voor Oranje.

De jonge doelman maakte de afgelopen maanden een goede indruk, vandaar dat hij geselecteerd is door Ronald Koeman.

© Instagram @bartverbruggen1

Zijn transfer naar Brighton

Verbruggen, maakte op 3 juli 2023 de overstap van zijn oude…

