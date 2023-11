dit wil je weten over Arne Slot

Arne Slot kennen we allemaal als de succestrainer van Feyenoord.

Hij presteerde ook bij zijn vorige club, AZ Alkmaar, erg goed.

De 45-jarige voetbaltrainer speelde een groot deel van zijn voetbalcarrière bij PEC Zwolle.

Zelf is Slot geboren in Bergentheim, een klein plaatsje nabij Zwolle.

In dit artikel vertellen we je alles over Feyenoord-trainer Arne Slot.

Je komt erachter wie zijn kinderen zijn, wie zijn vrouw is, wat hij verdient, wie zijn vader is en waar hij geboren is.

© Instagram @arnslt

De jeugd van Arne Slot in Bergentheim

Arne, groeide met zijn broer Jakko en zijn ouders Fennie en Arend op in Bergentheim.

Een klein dorpje in Overijssel vlakbij Duitsland. Hij begon met voetballen in de jeugd van V.V. Bergentheim.

Al snel werd de talentvolle middenvelder gescout door PEC Zwolle, waar hij een groot deel van zijn carrière speelde.

Hij is jaren getrouwd met zijn jeugdliefde Mirijam met wie hij twee kinderen…

