dit wil je weten over Anna Nooshin

Anna Nooshin, is één van de bekendste influencers van dit moment.

Ze werd bekend door haar carrière als YouTuber.

Op dit moment is ze erg actief op Instagram en TikTok.

Op deze twee social media kanalen heeft Anna miljoenen volgers.

In dit artikel vertellen we je meer over het privéleven van Anna Nooshin.

Je komt erachter wie haar vriend is, wat haar leeftijd is en wat haar vermogen is.

© Instagram @annanooshin

Wie is Anna Nooshin?

Influencer, presentatrice en onderneemster Anna Nooshin werd geboren op 18 december 1986 in Teheran, Iran.

Ze kwam als vluchteling naar Nederland, inmiddels heeft ze een succesvolle carrière.

Op 7-jarige leeftijd vluchtte ze met haar ouders en zus naar Nederland, hier vroeg ze asiel aan.

Anna, mocht gelukkig blijven.

Haar vader is later teruggekeerd naar Iran.

De slimme Anna Nooshin kon goed leren, ze studeerde volgens Wikipedia cum laude af aan de universiteit van…

