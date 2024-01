dit was het jaar van Oranje – Voetbal International

Het Nederlands elftal plaatste zich dit jaar voor het EK van aankomende zomer, maar liet tussendoor een uitgelezen kans liggen om in eigen land de prijzenkast te vullen. Dit was het jaar van Oranje, met de nodige trivia en een bonusquiz.

Van een gouden pik naar een bedorven kip. Bondscoach Ronald Koeman neemt aan het begin van het jaar het stokje over van Louis van Gaal en krijgt het tijdens de eerste interlandperiode direct zwaar voor de kiezen. Een door blessures, schorsing en voedselvergiftiging (het kipkerrie-incident) gehavend Oranje wordt in Parijs volledig te kijk gezet tijdens het eerste EK-kwalificatieduel. Frankrijk laat zeker in de openingsfase weinig heel van het Nederlands elftal, met drie goals in de eerste 21 minuten. Daarna neemt de thuisploeg gas terug, waardoor Oranje er met een 4-0 nederlaag nog genadig vanaf komt.