Dit was het eerste dat Van ‘t Schip aan zijn spelers vertelde bij Ajax

Ajax-trainer John van ’t Schip wilde bij zijn aanstelling niet meer over het verleden praten van wat er gebeurd was dit seizoen in de Johan Cruijff Arena. De oefenmeester nam het stokje over van interim-trainer Hedwiges Maduro, maar maakte vanaf de eerste minuut duidelijk

“Toen ik bij Ajax begon, was er een erfenis. Maar ik heb meteen gezegd: jongens, ik zet een streep onder het verleden en iedereen begint bij nul”, vertelt Van ’t Schip bij het Algemeen Dagblad. “Het is vooruitkijken, hard werken en beter worden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het vertrouwen was broos. Ajax stond achttiende. We hebben stappen gezet, maar het moet en kan nog beter.”



Voor de eerste wedstrijd tegen FC Volendam vertelde Van ’t Schip aan zijn spelers dat zijn overleden vrouw Daniëlle hem als Ajax-trainer zag. “En ik heb de spelers bedankt voor de manier waarop we de eerste dagen met elkaar hebben gewerkt. Ik voelde een ongelooflijke…