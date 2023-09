Dit waren volgens Max Verstappen sleutelmomenten van F1-race in Zandvoort

Aan het eind van de rit prijkt de naam van Max Verstappen ‘gewoon’ weer bovenaan de uitslag, maar het verloop van de race in Zandvoort was allesbehalve gewoon. De regen viel in beide gevallen eigenlijk precies op het juiste moment. Zo had de eerste bui geen vijftien minuten eerder moeten komen, aangezien teams dan de slicks op de grid nog last-minute hadden ingeruild voor intermediates. Nu moest dat in de openingsfase gebeuren en leverde het spektakel op. Het is meteen het eerste sleutelmoment dat Verstappen in de persconferentie na afloop aanhaalde. Volgens de Nederlander hebben hij en Red Bull een verkeerde keuze gemaakt door een ronde later dan Sergio Perez te stoppen, maar heeft die call de race uiteindelijk juist leuker gemaakt.

Zo moest Verstappen nadien aan de bak op intermediates, eerst om Zhou Guanyu en Pierre Gasly in te halen. Laatstgenoemde lachte overigens om de vraag of hij de actie van Verstappen in de Hugenholtzbocht binnen het…