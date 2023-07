Dit Vinden Vrouwen Aantrekkelijk aan een Man

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Je wilt een partner vinden, maar soms voelt het alsof je elke keer de plank misslaat. Of zelfs als je dat gevoel niet hebt, misschien geeft de vrouw op wie je verliefd bent je genegenheid niet terug. En dus vraag je je af ‘wat vinden vrouwen aantrekkelijk in mannen?

Hadden mannen maar het vermogen om gedachten te lezen, dan zou het zoeken naar hun ideale geliefde niet meer zo moeilijk zijn! Maar helaas is dat niet de realiteit.

De zoektocht zal inderdaad lang duren. Maar leren hoe je de ideale man kunt zijn voor jouw ideale vrouw is de moeite waard! Benieuwd wat vrouwen aantrekkelijk vinden? Laten we het uitzoeken!

Wat vinden vrouwen aantrekkelijk in mannen?

Hoewel we niet voor de hele vrouwelijke soort kunnen spreken, willen we wedden dat als we een enquête zouden houden, de meesten het eens zouden zijn met deze lijst van dingen die vrouwen aantrekkelijk vinden.

Maar laten we je waarschuwen – de lijst ziet er misschien anders uit dan je had verwacht.

1. Intelligentie

Geen enkele vrouw wil uitgaan met een man die alleen maar over koetjes en kalfjes praat tijdens een “gesprek”. We willen praten over hoop en dromen… of misschien zelfs over religie en politiek. Als een man weet waar hij het over heeft, zijn deel van het gesprek kan voeren en ons echt aan het denken zet, dan vinden we dat echt sexy. Slim is sexy.

2. Vriendelijkheid

Stop je als je een baby ziet om oooh en ahhh te zeggen over hoe schattig ze zijn? Of help je oude vrouwtjes de straat oversteken? Doe je de deur open voor een gehandicapte? We houden ervan als je een goed hart hebt en mensen om je heen helpt.

3. Empathie

Een groot deel van wat vrouwen aantrekkelijk vinden is empathie. Vrouwen willen dat je kunt voelen wat zij voelen. Als ze een slechte dag hebben, moet je haar niet alleen vragen wat er aan de hand is, maar haar ook vertellen dat je begrijpt wat ze doormaakt.

Probeer dus weg te blijven van je instinctieve behoefte om haar problemen op te lossen, en geef haar gewoon wat empathie. Dit geldt trouwens ook voor het tonen van empathie aan andere mensen.

4. Ruik altijd goed

Niets is aantrekkelijker voor een vrouw dan een man die lekker ruikt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We willen een vleugje van je mannelijke geur opsnuiven, maar we willen ook niet overweldigd worden door je eau de cologne.

Ergens ertussenin is perfect. Als je een avondje uit gaat, breng dan wat eau de cologne aan, maar net genoeg om haar een klein vleugje te geven, niet een vieze smaak in haar mond omdat het zo zwaar is dat ze het kan proeven.

5. Persoonlijkheid

Wat vrouwen aantrekkelijk vinden gaat niet altijd over uiterlijk. Vrouwen zijn ‘suckers’ voor een geweldige persoonlijkheid. Dat wil echter niet zeggen dat je een zweterig, vies, vies persoon mag zijn die niet goed voor zichzelf zorgt. Nee, het is geen vrijbrief om te stoppen met jezelf lichamelijk te verzorgen.

Maar vrouwen voelen zich echt aangetrokken tot een man met een charmante persoonlijkheid.

6. Gevoel voor humor

Soms is dit een deel van de persoonlijkheid, maar soms ook niet. Je kunt heel charmant zijn, maar geen gevoel voor humor hebben. En dan hebben we het niet alleen over de ene grap na de andere uithalen. Het gaat verder dan dat.

Vrouwen willen iemand die om zichzelf kan lachen en om het leven. Iedereen houdt van lachen en het werkt aanstekelijk!

Grappige mannen zijn aantrekkelijk voor de meeste vrouwen. Wie vindt het niet leuk om tijd door te brengen met een man die je altijd aan het lachen maakt? Toch hoef je geen stand-up comedian te zijn om grappig te zijn.

Iets geestigs of grappigs bedenken uit een ongemakkelijke situatie is wat vrouwen aantrekkelijk vinden in mannen.

7. Wees geen octopus

Geen enkele vrouw wil een man die op het eerste, tweede of derde afspraakje helemaal over haar heen valt. Een vrouw vindt een man die zijn driften onder controle kan houden – maar haar toch laat weten dat hij geïnteresseerd is – het aantrekkelijkst. Klinkt dat verwarrend?

Als je aantrekkelijk wilt zijn voor een vrouw, dan zijn het de zachte en sensuele aanrakingen waar we van houden – niet het betasten, seksuele toespelingen die ongepast zijn of je tong in haar keel duwen.

8. Doe wat ze graag doet

Een van de aantrekkelijkste dingen die een man kan doen is uitzoeken wat een vrouw leuk vindt om te doen en daar een afspraakje voor maken. Aandacht en spontaniteit zijn twee zeer aantrekkelijke eigenschappen voor een vrouw.

Het laat hen zien dat je niet oppervlakkig of in jezelf gekeerd bent en dat je geeft om wat zij wil en leuk vindt.

9. Kracht

Er is fysieke kracht en er is emotionele kracht. Vrouwen houden van beide en vinden beide eigenschappen erg aantrekkelijk. Ze vinden het sexy als je ze letterlijk van hun voeten kunt vegen en rond kunt dragen, maar ze vinden het ook geweldig als je hun emotionele rots bent.

Maar pas op… emotionele kracht betekent niet dat je geen emoties moet hebben.

Onthoud dat. Mannen kunnen zo sterk als staal zijn, maar ze kunnen ook kwetsbaar zijn. En dat maakt ze menselijker en sterker dan degenen die alleen fysiek sterk zijn.

10. Onafhankelijkheid

Maar niet te veel. Wat we hier bedoelen is dat vrouwen niet houden van behoeftige, plakkerige mannen. Hoewel we wel willen dat onze vriendjes voortdurend oprechte interesse in ons tonen *en tijd met ons willen doorbrengen*. Maar als je te gretig bent, lijkt het alsof je geen eigen leven hebt.

11. Goede hygiëne

Deze zou voor de hand moeten liggen, maar we kennen veel mannen die het hele weekend in hun huis rondhangen om vettig en stinkend te worden en pas op maandagochtend de moeite nemen om te douchen. Ewwwww. Bah. Gewoon niet doen.

Zorg goed voor jezelf! Als je een slechte hygiëne hebt, zul je niet de vrouw kunnen aantrekken dat je wilt. Als je wilt weten wat vrouwen aantrekkelijk vinden, dan komt het neer op reinheid!

12. Je ruimte netjes houden

Vrouwen houden niet van slonzen. Ze zijn je moeder niet, dus ze hoeven niet achter je op te ruimen. Het is niet zo moeilijk om je vuile vaat uit de slaapkamer te dragen en in de vaatwasser te zetten.

Stofzuig af en toe. Blijf afstoffen. Als jij het niet doet, moet zij het doen en dan zal ze verontwaardigd zijn als ze het allemaal moet doen. We leven niet meer in de oude tijden waarin vrouwen meestal de schoonmaak deden.

Iemand die georganiseerd is met zijn spullen zegt veel over zijn persoonlijkheid en dat is een grote factor als je benieuwd bent naar wat vrouwen aantrekkelijk vinden in mannen.

13. Zelfbewustzijn

Vrouwen willen hun vriendje kennen – geest, lichaam en ziel. Maar als hij niet zelfbewust is, dan kan hij zijn diepste innerlijk niet met haar delen. We willen een man die weet wie hij is en waarom hij zich gedraagt zoals hij doet.

We willen ook dat hij daar duidelijk over is, zodat we hem op een diep niveau kunnen begrijpen.

Als je niet weet wie je bent of onzeker bent over je gevoelens, denk je dan dat de vrouwen die je leuk vindt verliefd op je zullen worden? Wij denken van niet.

14. Ben je lang?

Je hoeft niet lang te zijn, maar in het ideale geval wil ze dat je langer bent dan zij. Vrouwen geven de voorkeur aan mannen die langer zijn.

Dat heeft te maken met het feit dat we iemand willen die ons beschermt. Het geeft ons het gevoel dat we op die man kunnen vertrouwen. Helaas of gelukkig voor jou vinden vrouwen dit heel aantrekkelijk.

15. Een symmetrisch gezicht

Over het algemeen voelen mensen zich aangetrokken tot mensen met een symmetrisch gezicht. Mensen houden van symmetrie, want nou ja, alles in de natuur is symmetrisch. Het laat zien dat hij uit sterke genen komt. Uiteindelijk gaat het onbewust om het vinden van een geschikte partner.

16. Kwetsbaarheid

Er is niets erger dan een man die zich niet kan openstellen en kwetsbaar kan zijn. Om van iemand te houden, is dat een soort vereiste.

Vrouwen vinden de eigenschap van kwetsbaarheid heel aantrekkelijk en willen een man die oprecht, diep om hen geeft en kwetsbaar genoeg is om zichzelf bloot te geven.

Zelfonthulling bevordert een positief emotioneel en mentaal welzijn. Als je bereid bent om jezelf bloot te geven, toon je ook moed. Om moediger te zijn, moeten we onszelf accepteren zoals we zijn, ongeacht hoe we ons voelen.

Dat is wat vrouwen aantrekkelijk vinden.

17. Vermogen om lief te hebben

Sommige mannen lijken emotieloos. Ze kunnen de woorden “ik hou van je” wel zeggen, maar er lijkt echt geen gevoel achter te zitten. Liefde betekent veel dingen, zoals die woorden zeggen en ook dingen doen voor degene van wie je houdt.

Vrouwen willen een man die hun liefde echt kan tonen en dat is wat vrouwen aantrekkelijk vinden in mannen.

18. Niet oordelen

Niemand vindt het leuk om bekritiseerd te worden. En stel je voor dat je zou daten met iemand die je constant beoordeelt? Niet leuk. Vrouwen willen een man die niet over hen oordeelt.

Ze willen een man die over niemand oordeelt. Waarom? Omdat het betekent dat ze aardig en empathisch zijn, en dat zijn enkele van de eerder genoemde kwaliteiten die we willen.

Door niet-oordelend te zijn, kun je meer geneigd zijn om je open te stellen over je zorgen en gesprekken met wie dan ook voort te zetten. Het impliceert ook dat je betere kansen hebt om de vrouw die je leuk vindt in de toekomst te steunen als ze in nood is.

19. Emotionele volwassenheid

Wat vrouwen aantrekkelijk vinden is emotionele volwassenheid. Dit heeft vele facetten, maar het kan worden gedefinieerd als het vermogen om goed om te gaan met de uitdagingen van het leven. Emotioneel volwassen zijn kan het vermogen vergroten om met de moderne wereld om te gaan en er voldoening en plezier in te vinden.

We willen geen man die kleinzielig is en ruzie zoekt. We willen een man die persoonlijke verantwoordelijkheid kan nemen en de belangrijke dingen in het leven begrijpt. Dit is zeker wat vrouwen aantrekkelijk vinden.

20. Passie

En dan bedoelen we niet alleen seksuele passie *althans, dat willen vrouwen ook*. We willen een man met passie voor alles – het leven, zijn carrière, zijn familie, zijn hobby’s – en vooral zijn vriendin. Een man die ongeïnteresseerd is over deze dingen is zeer onaantrekkelijk voor vrouwen.

Een man die ergens gepassioneerd over is lijkt een duidelijke visie te hebben van wat hij wil en hoe hij het wil krijgen. Je kunt een gevoel van veiligheid krijgen door zelfverzekerd te zijn. Een van de meest bevredigende antwoorden op de vraag “wat vinden vrouwen aantrekkelijk in mannen?” is stabiliteit.

21. Een niet-roker en iemand die niet slordig dronken wordt

Als je wilt dat een vrouw je aantrekkelijk vindt, trek dan geen sigaret uit als je haar ophaalt voor een afspraakje of word niet slordig dronken als je uit bent. Het is niet dat we geen man willen die feest, maar er is niets aantrekkelijks aan een onaangename dronkaard.

Het vertelt ons alleen maar dat je heel weinig zelfbeheersing hebt. Als je een vrouw probeert te leren kennen, neem dan de tijd om elkaar te leren kennen voordat je alle slechtste eigenschappen laat zien die je hebt. Het is niet stoer of cool om een luidruchtige rokende dronkenlap te zijn; het is gewoon lelijk.

22. Gezonde seksdrive

Hé, we leven in het jaar 2023! Het is oké voor vrouwen om toe te geven dat ze van seks houden!!!

Er is niets erger dan daten met een man met een lage seksdrive. Daardoor voelen we ons onaantrekkelijk en ongeliefd. Laat haar dus je liefde zien door regelmatig met haar te vrijen. Meer seks in een ondersteunende relatie heeft verschillende voordelen.

Een hogere mate van seksuele betrokkenheid is in verband gebracht met gunstige effecten, zoals een lagere bloeddruk, minder stress, een sterkere band en zelfs een lager scheidingspercentage.

23. Gezond in het algemeen

Maak je geen zorgen, je hoeft niet aan je sixpack te gaan werken. Vrouwen hebben geen bodybuilder nodig. Maar we willen wel graag iemand die om zijn lichaam geeft. Dat betekent dat je niet thuiskomt van je werk en een hele pizza in je mond propt, gevolgd door een pak Oreo’s en een 12-pack bier. Hou van je lichaam en zorg ervoor… voor ons.

Gezond zijn zou een levenslange toewijding moeten zijn en het is een eigenschap die vrouwen erg aantrekkelijk vinden! Het handhaven van een gezonde levensstijl kan helpen bij het voorkomen van chronische ziekten en langdurige kwalen.

24. Stabiliteit

Wees niet het soort man dat van baan naar baan naar baan gaat. Of die fantasieën heeft over het runnen van 10 bedrijven terwijl je nog steeds in de kelder van je ouders woont en de hele dag videospelletjes speelt. Vrouwen willen een man die solide, toegewijd en stabiel is.

Als je het gevoel hebt dat je vrouw of vriendin al het werk doet om jullie relatie financieel te ondersteunen, dan is het tijd voor jou om een stapje extra te doen en zelf serieus aan de slag te gaan.

25. Outgoing

Het is altijd fijn om af en toe buiten onze comfortzones geduwd te worden. Het is dus leuk als een man ons daarbij helpt. We willen horen: “Hé schat, het wordt leuk! Laten we het eens proberen!” Iedereen heeft graag plezier, en vrouwen willen spannende dingen doen met hun vriendjes.

26. Wees perfect positief

Geen enkele vrouw wil met een potentiële partner aan tafel zitten en naar een reeks narigheden en vermoeiend gewauwel luisteren. Negatief praten is een zekere manier om de vis van de lijn te verliezen. Positief zijn daarentegen wordt over het algemeen gezien als een aantrekkelijke eigenschap.

Houd het gesprek vrolijk en laat haar zien dat je iemand bent die zich niet laat neerhalen door het leven.

27. Vriendelijkheid

Maar niet griezelig-vriendelijk. Er is een grens tussen aardig zijn en een straatverbod overwegen. Als vrouwen voor het eerst een man ontmoeten, vinden ze het eigenlijk leuker als ze een beetje op hun hoede zijn. Veel vrouwen worden versierd in een bar waar de man gewoon veel te vriendelijk is. En weet je wat er gebeurt? Niets. Ze lopen weg. Dus wees aardig, maar word niet opdringerig.

28. Een sterke baard

Mannen met een baard worden gezien als beter vadermateriaal en tonen mannelijkheid, seksuele volwassenheid en leiderschap. Dus nu je weet dat dit is wat vrouwen aantrekkelijk vinden, probeer er zelf een te laten groeien.

29. De ogen zeggen het

Ogen zijn het venster naar de ziel, zeggen ze. Hoe je ook tegen dat cliché aankijkt, het valt niet te ontkennen dat ogen boekdelen kunnen spreken. Zwakke wilskrachtige of emotioneel onstabiele mensen hebben bijvoorbeeld moeite om oogcontact te houden en de meeste mensen pikken dit op en identificeren het als een negatieve eigenschap.

Stevig en onwrikbaar oogcontact laat echter niet alleen zien dat je een wilskrachtige en moedige man bent, maar is ook een van de sterkste verleidingsmiddelen die je tot je beschikking hebt.

30. Geduldig

Een gentleman is geduldig in zijn acties. Hij verliest niet snel zijn humeur en maakt ook geen snelle keuzes. Dit soort man neemt de tijd om zijn daden en woorden te overwegen voordat hij ze doet.

Hij erkent dat acties of voorkeuren die in het heetst van de strijd of uit ongeduld worden genomen, desastreuze gevolgen kunnen hebben voor hem en anderen om hem heen. Geloof het of niet, maar geduld is ook wat vrouwen aantrekkelijk vinden.

31. Familiegericht

Vrouwen voelen zich ook aangetrokken tot mannen die begaan zijn met hun gezin. Als ze zien hoe een man zijn ouders eert en verzorgt of hoe hij zijn broers en zussen met genegenheid behandelt, bouwen ze een waardering voor die persoon op.

De reden hiervoor is dat ze het gevoel hebben dat een man van dit kaliber op een dag een fatsoenlijke echtgenoot en vader voor zijn eigen gezin zal zijn. Alle vrouwen hopen een toekomstige partner te vinden met wie ze een gezin kunnen stichten en een stabiele omgeving voor hun kinderen kunnen creëren.

32. Een goede luisteraar

Luisteren is een vaardigheid die maar aan weinig mannen toebehoort, maar een van de grootste ingangen vormt tot de genegenheid van een vrouw. Open je oren, toon interesse in wat ze te zeggen heeft in plaats van je eigen verhalen op te rakelen en kijk hoe haar vertrouwen in jou groeit gedurende de avond.

33. Houd je portemonnee open

Op een primordiaal niveau vervult vrijgevigheid een vrouwelijke behoefte om verzorgd te worden. Ze zal je vriendelijke aanbod waarschijnlijk afslaan en vragen om de helft, maar het aanbod om te betalen is wat belangrijk is.

Betaal voor de maaltijd, geef een goede fooi en stuur haar met een reeds betaalde taxi naar huis. Het zal haar laten zien dat jij het soort man bent die weet hoe hij voor anderen moet zorgen – en, nog belangrijker, voor haar.

34. Open lichaamstaal

Onderschat nooit de kracht van lichaamstaal om indruk te maken op het andere geslacht. Het is een enorm onderwerp waar we hier niet al te diep op in kunnen gaan, maar vergeet niet om altijd de controle te houden. Houd bewegingen langzaam, zeker en minimaal. Wees ontspannen, maar houd je houding rechtop en zorg ervoor dat je houding vriendelijk en bescheiden blijft.

35. Deel je mening

We hebben allemaal een mening, maar de meesten van ons delen die te stellig – zonder zich iets aan te trekken van het tegenovergestelde standpunt – of laten hem helemaal niet horen, wanhopig proberend niemand te beledigen. Als je het op deze manier aanpakt, kom je over als een bullebak of een zwakkeling – geen van beide aantrekkelijke opties.

Wees niet bang om je mening te delen, zelfs als die tegenstrijdig is, maar wees altijd ruimdenkend en kalm in hoe je het onderwerp benadert. Deze aanpak toont zowel je innerlijke kracht als je gevoeligheid – een killer combinatie die vrouwen aantrekkelijk vinden in een man.

Maar natuurlijk, wat je ook zegt, zorg ervoor dat je het meent. Dat is wat vrouwen erg aantrekkelijk vinden.

36. Lichamelijke aantrekkelijkheid

Aantrekkelijkheid is niet belangrijk. Maar het is wel subjectief. Wat voor de ene vrouw aantrekkelijk is, is dat niet voor de andere. Het komt allemaal neer op chemie en het “hele pakket”.

Een goed uiterlijk kan belangrijk zijn voor vrouwen omdat we er andere geweldige eigenschappen aan koppelen. Hoe knapper je bent, hoe groter de kans dat je gelukkig bent en meer van je leven geniet dan iemand die minder aantrekkelijk is.

Maar het is niet genoeg om alleen fysiek aantrekkelijk te zijn. Als je de persoon wilt aantrekken die je wilt, heb je meer nodig dan alleen een goed uiterlijk.

37. Integriteit

Een man met integriteit is sexy. Het laat zien dat hij doelgericht leeft en niet bang is om op te komen voor waar hij in gelooft. En dat is wat vrouwen aantrekkelijk vinden in een man. Het toont emotionele kracht en laten we eerlijk zijn, dat is echt hot.

38. Betrouwbaar

Natuurlijk verachten alle vrouwen mensen die liegen en bedriegen. Het vermogen van een man om trouw te blijven in een relatie staat hoog aangeschreven.

Iemand zijn die de drang om vreemd te gaan kan weerstaan in een cultuur waar echtscheiding acceptabel is, maakt je aantrekkelijker. Iemand zijn aan wie een vrouw haar hart kan toevertrouwen is het antwoord op wat vrouwen aantrekkelijk vinden in een man.

39. Neem de leiding

Je moet altijd respect hebben voor de mening van een vrouw als het gaat om grote vragen. Ondanks deze waarschuwing willen vrouwen meestal dat jij de situatie in handen neemt.

Als er een beslissing moet worden genomen over drankjes, eten, locaties, enzovoort, zorg er dan voor dat je de leiding neemt en laat zien dat je sterk kunt zijn zonder geforceerd te zijn.

40. Het zit allemaal in de stem

Als veel vrouwen een diepe mannenstem horen, gaan hun nekharen overeind staan. Het is sexy. Veel vrouwen associëren diepe tonen onbewust met mannelijker en zachtaardiger zijn. Wat een prachtige combinatie!

41. Niet bang om je open te stellen

Er is niets erger dan praten met een man die zich niet voor je wil openstellen. Vrouwen zijn geïnteresseerd in mannen die bereid zijn om zich kwetsbaar op te stellen in een gesprek.

Dit betekent niet dat de man zijn diepste, donkerste geheimen aan een vrouw hoeft te vertellen, maar gewoon het vermogen om een gesprek te kunnen voeren dat dieper gaat dan een kinderzwembad, is een eigenschap die vrouwen erg aantrekkelijk vinden.

42. Leiderschap

Vrouwen willen mannen die de leiding kunnen nemen als dat nodig is. Dat betekent niet dat we iemand willen die elke stap van ons controleert en beslissingen voor ons neemt.

Maar als we er niet uit komen bij welk restaurant we gaan eten, is het fijn om iemand te hebben die ons helpt en een plek uitkiest.

43. Gedreven

Je hoeft niet veel geld te hebben. Maar wat je wel moet hebben is de drive om iets van jezelf te maken. Dat betekent ook niet dat je doel CEO of een beroemde acteur moet zijn – het moet gewoon de drive zijn om beter voor jezelf te willen.

44. Nul kleverigheid

Vrouwen kunnen vreselijke klevers zijn, maar mannen ook. We willen iemand die onafhankelijk is en een eigen leven heeft. Niet iemand die ’s nachts letterlijk niet kan slapen zonder te weten naar welk tv-programma je kijkt.

45. Zelfverzekerd vertrouwen

We hebben allemaal onze eigen onzekerheden, maar dat maakt ons niet minder. Zelfvertrouwen is wat mensen onderscheidt van degenen in wie we geïnteresseerd zijn en degenen in wie we niet geïnteresseerd zijn. Zelfvertrouwen is de sleutel.

Heb je wel eens een man een kamer zien binnenlopen met opgeheven hoofd? Dat is verdomd sexy.

46. Zijn eigen stijlgevoel

Het gaat er niet echt om dat je een trendy man bent of dat je de nieuwste kleren hebt. Je goed kleden gaat erom dat je weet wat je stijl is en dat je die stijl bezit. Als je een man bent met een gescheurde spijkerbroek en T-shirt, blijf dat dan ook.

Je gaat geen indruk op haar maken door een modetijdschrift te pakken en iets te dragen dat niet “jou” is. Comfortabel zijn met jezelf betekent ook comfortabel zijn met je eigen stijlgevoel.

47. Een beetje ridderlijkheid wanneer dat gepast is

Elke vrouw wil haar prins op het witte paard. Dat betekent niet dat je haar bij elke date van haar voeten moet vegen of je onberispelijk moet gedragen, maar het is heel aantrekkelijk als je respect toont voor een vrouw door haar stoel uit te trekken of de deur open te doen.

Niet alleen in het restaurant, maar ook door haar autodeur te openen en voor haar te bestellen als de gelegenheid zich voordoet. Vrouwen vinden iemand die voor hen zorgt bewonderenswaardig en zeer aantrekkelijk.

48. Manieren

Weten wat gepast gedrag is, is zeer aantrekkelijk. De basis onthouden – alsjeblieft en bedankt – is superaantrekkelijk. Zorg er ook voor dat je de ober altijd met vriendelijkheid en respect behandelt – ze zal het merken als je dat niet doet!

Dus wat vinden vrouwen het aantrekkelijkst in mannen?

Onthoud dat elke vrouw anders is. Wat de ene vrouw aantrekkelijk vindt, kan de andere vrouw juist afstotend vinden. Maar het is belangrijk om altijd jezelf te blijven.

Houd de eigenschappen en kwaliteiten op deze lijst in je achterhoofd en streef er zoveel mogelijk na, maar verander niet wie je in wezen bent. Ze zal het merken en iemand zijn die je niet bent is helemaal niet aantrekkelijk.

Iedereen vraagt zich af wat ze kunnen doen om aantrekkelijker te worden voor het andere geslacht. Dus nu je weet wat vrouwen aantrekkelijk vinden, zul je in een mum van tijd je perfecte match vinden!