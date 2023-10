Dit verwacht Jason Pizzino van Bitcoin in Q4 2023

Jason Pizzino stelt dat het in Q4 2023 belangrijk is voor de Bitcoin koers om de grens van 28.500 dollar te doorbreken. Als dat lukt, dan kunnen we volgens de analist de 32.000 dollar testen; wat de eerste witte lijn is in de grafiek.

Dat zou volgens Pizzino ook de kans op verdere dalingen verkleinen.

Bitcoin koers van 42.000 dollar?

De volgende witte lijn die we in de grafiek tegenkomen zit op 42.000 dollar. Het lijkt erop dat Pizzino stelt dat de Bitcoin koers naar dat punt kan bewegen als we erin slagen om boven de 32.000 dollar uit te komen.

Daar moeten we echter nog een redelijke weg voor afleggen. Op het moment van schrijven tikt Bitcoin namelijk binnen op 27.485 dollar en staat er voor de afgelopen 24 uur een daling van 3,11 procent op de borden.

Waar de bulls het gisteren even te pakken hadden, is het vandaag weer helemaal niks. Het lijkt erop dat het niet gaat lukken om het positieve…