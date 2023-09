Dit verdient Boer Zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers

Yvon Jaspers is een bekende naam in televisieland dankzij het succesvolle programma Boer Zoekt Vrouw . Maar betekent dit ook dat ze de bestbetaalde presentator van Hilversum is? We duiken in de cijfers om te ontdekken wat Yvon jaarlijks binnenhaalt.

Best betaalde presentator van Hilversum

Dat Yvon al jaren presentatrice is van het succesvolle programma Boer Zoekt Vrouw, betekent niet dat zij de best verdienende presentator van Hilversum is. In een interview met Veronica Superguide vertelt tv-expert Tina Nijkamp hier meer over. “Ze is niet de rijkste presentator van Hilversum, maar ze verdient wel heel erg veel geld voor de uren die ze werkt per jaar. Bij de NPO mag je niet meer dan de Balkenende-norm verdienen, dat is dit jaar 223.000 euro. Dat zal zij zeker op haar bankrekening gestort krijgen”, zegt Tina.

Hoewel het een indrukwekkend hoog bedrag lijkt, verdienen presentatoren bij commerciële zenders vaak nog meer. Vooral als zij meerdere programma’s tegelijk…