Dit verdien je als vuilnisman in 2024

Vuilnisman, wat een mooi beroep. Maar hoeveel verdient een vuilnisman eigenlijk? Het is een vraag die veel mensen zich stellen, want een vuilnisman heeft een belangrijke taak in onze samenleving. Hij zorgt ervoor dat ons afval wordt opgehaald en verwerkt, zodat we in een schone en gezonde omgeving kunnen leven.

Aan de wagen hangen

Een vuilnisman is iemand die met een vuilniswagen door de straten rijdt en de vuilnisbakken leegt. Hij werkt meestal in een team van twee of drie personen, waarbij één persoon de wagen bestuurt en de anderen de bakken aan de wagen hangen. Een vuilnisman heeft geen specifieke opleiding nodig, maar moet wel een rijbewijs hebben en fysiek fit zijn. Een vuilnisman werkt vaak in de vroege ochtend of in de avond, en soms ook in het weekend of op feestdagen.

Salaris vuilnisman

Het salaris van een vuilnisman varieert afhankelijk van factoren zoals ervaring, werkgever en locatie. Gemiddeld…