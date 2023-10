Dit patroon suggereert een Ethereum koers van 3.400 dollar

De Ethereum koers schoot recent naar de 1.865 dollar, waarmee een belangrijke dalende weerstandslijn werd getest waar de munt al 190 dagen last van heeft. Die test volgt op een stijging van ongeveer 20 procent over de afgelopen week. De dagelijkse Relative Strength Index (RSI) van Ethereum suggereert een bullish trend, terwijl ook het Layer-2 protocol Scroll op het punt van lanceren staat.

Wat moet er gebeuren voor verdere stijgingen?

Weerstand van 1.950 dollar moet gebroken worden

Volgens Valdrin Tahiri en Bary Rahma van BeInCrypto moet de weerstand op 1.950 dollar gebroken worden, waarna een stijging van 90 procent kan volgen naar de koers van 3.400 dollar. Dat baseren deze analisten op de Elliott Wave Theory en verdere technische analyse.

Bron: Tradingview/BeInCrypto

In de bovenstaande grafiek van Tahiri en Rahma zien we de trendlijn waar Ethereum al 190 dagen onder bivakkeert. Het lastige is dat het om een dalende trendlijn gaat.

Dat geeft ook wel aan waarom…