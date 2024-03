Dit kun je Allemaal met Hout Doen Rondom je Woning

Hout is – mits gewonnen uit duurzaam beheerde bossen – een zeer milieuvriendelijk materiaal om als basis te gebruiken voor je klusactiviteiten. Het is een enorm veelzijdig product dat diverse positieve eigenschappen heeft. Hierdoor is het al jaren geliefd bij velen. De laatste tijd lijken velen hout opnieuw te hebben ontdekt. Mocht je nog twijfelen, lees dan vooral verder en ontdek wat je allemaal met hout kunt doen rondom je eigen woning.

Gevelbekleding van hout

Hout heeft een relatief laag soortelijk gewicht en daarmee is het een materiaal dat gemakkelijk te verwerken is. Bovendien isoleert hout erg goed en dat is in deze tijden van hoge energiekosten natuurlijk heel fijn. Wanneer je hout online gaat bestellen met de bedoeling het als gevelbekleding te gebruiken, is wel van belang dat je let op de kwaliteitsklasse. Die is vooral van belang om te kunnen bepalen of de gevelbekleding volledig waterdicht zal zijn. Soms heeft hout nog een extra bewerking nodig om dat effect te kunnen bereiken.

Een houten tuinoverkapping

Wil je graag wat schaduw in je tuin? Bijvoorbeeld een terrasoverkapping, waar je bij elk weertype van je tuin kunt genieten? Die bouw je relatief eenvoudig zelf met houten palen, balken en beplating. Eventueel kun je er zelfs een pannendak opleggen. Niet alleen voor een zithoek, maar ook voor een bubbelbad is zo’n overkapping fantastisch. Niet alleen kun je hiervoor online hout bestellen en deskundig advies inwinnen over de meest geschikte houtsoorten, ook vind je online duidelijke instructies voor het in elkaar zetten van zo’n constructie.

Schutting rond je tuin

Veel mensen kiezen voor een houten schutting om hun tuin. Waarom? Op de eerste plaats omdat een houten schutting stevig is. Met de soms zware stormen in ons land is dat wel een vereiste. Ten tweede vanwege de neutrale uitstraling, waardoor hout bij vrijwel elk type woning past. Bovendien kun je hout heel eenvoudig schilderen, waardoor je het uiterlijk van jouw schutting in één klap verandert. Zo geef je de tuin een complete make-over zonder er veel werk aan te hebben. Een goed onderhouden houten schutting gaat jaren mee.

Hout ook binnenshuis perfect

Niet alleen in de tuin, maar ook binnenshuis zijn er legio mogelijkheden voor het gebruiken van hout. Denk bijvoorbeeld aan een houten tafelblad of werkblad, het aanbrengen van houten wandpanelen voor een betere akoestiek of houten meubelen. Wat maak jij van hout?