Dit kost het om Suzan & Freek voor een half uur te boeken

Als de veertien shows van De Vrienden van Amstel Live er na vrijdag op zitten, begint het duo Suzan & Freek in februari alweer aan een clubtour. In Nederland én België. “We hebben geluk dat we daar ook heel erg welkom zijn en dat het ook daar klikt met het publiek”, zegt Suzan.

De Vrienden van Amstel

De Vrienden van Amstel-reeks is de eerste keer dat Suzan Stortelder en Freek Rikkerink weer op het podium staan sinds ze begin december vorig jaar met elkaar trouwden. Na een huwelijksreis van vijf weken, waarin Sri Lanka en de Malediven zijn bezocht, hadden ze echt weer zin om te beginnen, vertelt het stel. “We zijn weer helemaal opgeladen en stonden echt te popelen om weer te beginnen”, zegt Suzan.

Hun rentree bij De Vrienden van Amstel maakte meteen duidelijk waarom het zo leuk is om hieraan mee te doen: de ‘newlyweds’ werden bij aankomst verrast met een kleedkamer vol ballonnen om ze te feliciteren. “En een bordje…