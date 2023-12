dit jaar stabieler vuurwerk voor minder letsel

Leestijd: < 1 minuut

De vuurwerkbranche verkoopt dit jaar stabieler siervuurwerk om de kans op omvallen en verwondingen te verkleinen, meldt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Nieuw geïmporteerde vuurwerkdozen zijn nu minstens net zo breed als de hoogte van de pakketten, waardoor de dozen bijvoorbeeld minder snel omverwaaien.

Verder meldt BPN dat consumenten meer vuurwerk hebben besteld dan begin december vorig jaar, zoals siercakes en compounds. Doorgaans wordt het meeste vuurwerk in de dagen voor de jaarwisseling verkocht, maar voorzitter Leo Groeneveld meldt dat Nederlanders er dit jaar veel vroeger bij zijn dan vorig jaar. “Het zijn de eerste signalen dat Nederland er zin in heeft.” Vorig jaar is volgens BPN voor 110 miljoen euro aan vuurwerk verkocht, een recordbedrag. Of mensen dit jaar weer zoveel vuurwerk kopen kan Groeneveld nog niet zeggen.

Er is al jaren kritiek op de verkoop van siervuurwerk aan consumenten, onder meer van het Nederlands…