Dit is wat we weten over de zus van Joost Klein

Sinds dat het bekend werd dat Joost Klein meedoet aan het songfestival is hij enorm populair geworden.

Ook zijn liedje ‘Europapa’ is een enorme hit.

In dit artikel vertellen we je alles over de zus van Joost Klein.

© Instagram @joostklein

Blijft het liefst buiten de spotlights

De zus van Joost is 15 jaar ouder dan hij. Ze maakten een zware jeugd door.

Hun ouders zijn op jonge leeftijd vrij kort achter elkaar overleden.

Toen Joost 15 jaar oud was, had hij zijn beide ouders al verloren.

Omdat zijn zus en zijn broer 15 jaar ouder zijn, ging Joost bij hen wonen.

Helaas, is er voor de rest weinig over zijn zus bekend. Het is niet duidelijk hoe ze heet.

© Instagram @joostklein

Ze hebben een goede band

Het is wel duidelijk dat Joost en zijn zus een goede band hebben.

Hij schreef namelijk een liedje voor zijn broer en zus.

Ook liet hij hun geboortejaar op zijn lijf tatoeëren .

Lees verder bij sterrenoptv.nl