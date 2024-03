Dit is wat we weten over de broer van Joost Klein

Joost Klein, is razend populair geworden nadat bekend werd dat hij ons land vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival.

Zijn nummer ‘Europapa’ werd in minder dan 24 uur, 2 miljoen keer bekeken op YouTube.

Een record in Nederland. In dit artikel vertellen we je alles over de broer van Joost Klein.

Ook vertellen we je meer over de heftige jeugd van Joos Klein.

Manager van Joost

De broer van Joost is 41 jaar oud. Hij is 15 jaar ouder dan Joost.

De broer van Joost heeft een tweelingzus. Joost, was een nakomeling.

Op dit moment is de broer van Joost werkzaam als zijn manager.

De broer van Joost heeft voor hem gezorgd

De ouders van Joost zijn gestorven toen hij nog op de middelbare school zat.

Omdat zijn broer en zus 15 jaar ouder zijn, hebben ze veel voor hem gezorgd.

Joost, heeft zelfs lange tijd bij zijn broer ingewoond. Hij heeft ook lange tijd bij zijn zus…

