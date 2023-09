Dit is wat Van Gaal volgens Van Hanegem had moeten doen in plaats van zeggen

De complottheorie van Louis van Gaal over de WK-winst van Argentinië heeft de oren van Willem van Hanegem doen klapperen. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal beweerde deze week dat de Argentijnse titel een ‘vooropgezet spel’ was en Lionel Messi wereldkampioen moest worden.

Van Hanegem gelooft daar niets van. “Dat slaat nergens op”, zegt hij in de AD Willem & Wessel-podcast. “En als hij zeker had geweten dat het zo was, dan stap je van het veld af. Dan zeg je: dit valt niet te winnen. Maar van Oranje leek het toch ook helemaal nergens op? Wij kropen allemaal in onze schulp, dan moet je er zelf ook een paar een kegel geven.”



De uitspraken van Van Gaal hebben de gemoederen de afgelopen dagen flink beziggehouden. “Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen, en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is”,…

