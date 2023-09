Dit is waarom teamgenoten Max Verstappen smeken om géén kampioen te worden tijdens sprintrace

Max Verstappen kan tijdens de sprintrace van de GP van Qatar al wereldkampioen worden. Toch hebben zijn monteurs liever dat hij zich inhoudt, en géén punten scoort…

Moet Max Verstappen wel de Sprintrace winnen?

Na de winst in Japan heeft Max Verstappen alleen nog maar een plaats bij de eerste zes nodig de komende sprintrace, en dan heeft hij genoeg punten om zijn derde wereldtitel in ontvangst te nemen. Als het aan Max ligt, gaat dat gewoon gebeuren. Maar zijn team smeekt hem ter plekke om misschien nog een keertje daarover na te denken. Ze hebben zelf namelijk andere plannen. Het team van Max Verstappen wil áls Max kampioen wordt natuurlijk helemaal losgaan diezelfde avond. Dat houdt in dat ze flink aan de drank willen uiteraard! Aangezien de sprintrace één dag voor de ‘grote’ race gereden wordt, zou dat dus betekenen dat het team niet aan de drank kan als Max op de zaterdag al kampioen wordt. Natuurlijk is het maar een flauw grapje en zou heel het Red Bull Racing…