Dit is waarom Jip van den Toorn de meest opvallende Wie Is De Mol-deelnemer is

Jip van der Toorn is nu al de meest opvallende deelneemster aan het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? en dat terwijl er nog geen aflevering is uitgezonden.

Dit is waarom Jip van der Toorn de meest opvallende kandidaat van WIDM is

De leuke dame is nog relatief onbekend in Nederland. Ze is namelijk een cartoonist en daar staat meestal niet de spotlight op. Maar als je Jip eens wat beter bekijkt, dan zie je eigenlijk al meteen dat ze een ontzettend interessante dame is. Met haar leuke outfits en grote lach weet ze nu al flink de aandacht te trekken van de kijker. Als ze de mol blijkt te zijn is dat natuurlijk niet handig, maar vooralsnog is het te vroeg om dat soort conclusies te kunnen trekken. Bekijk hier Jip en haar medekandidaten uit Wie is de Mol?

Helaas mannen, Jip van der Toorn is bezet

Om gelijk maar de belangrijkste vraag te beantwoorden: Jip heeft gewoon een vriend. En dat lijkt voorlopig nog niet uit te gaan. Helaas dus voor alle mannen van Nederland. Maar niet getreurd…