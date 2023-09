Dit is waarom de Ethereum Koers vandaag Stijgt

Na een periode van relatief stabiele zijwaartse prijsbewegingen, heeft de koers van Ethereum (ETH) vandaag plotseling een sprong van 2,7% gemaakt. Het lijkt er zelfs op dat de munt nu op weg is om de grens van $1.700 te doorbreken. Wat is de oorzaak van deze abrupte prijsstijging en wat kunnen beleggers in de komende dagen verwachten?

Verkoop van Ethereum door whales

In ieder geval lijkt het erop dat de positieve prijsactie van Ethereum niet toe te schrijven is aan het gedrag van de zogenoemde ‘whales‘. In de onderstaande afbeelding is het aantal adressen zichtbaar dat minimaal 1.000 ETH bezit, hetgeen overeenkomt met een waarde van minstens $1,67 miljoen. Het is opmerkelijk dat het aantal van deze whales afneemt, wat suggereert dat zij hun posities verkopen. Gedurende de afgelopen vijf maanden is het aantal adressen dat meer dan 1.000 ETH aanhoudt, met 10% gedaald.

Aantal adressen met meer dan 1.000 ETH – Glassnode

Uitstroom uit Exchanges

De recente…