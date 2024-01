Dit is waarom de Bitcoin prijs met 6% is gedaald na goedkeuring van de ETF

In een verrassende ontwikkeling heeft de Bitcoin-prijs een daling van 6% ondervonden binnen 24 uur na de langverwachte goedkeuring van spot Bitcoin ETFs in de VS. Deze neerwaartse beweging lijkt het gevolg te zijn van het klassieke beleggersgedrag “koop het gerucht, verkoop het nieuws”. Handelaren die eerder hadden geïnvesteerd in anticipatie op de goedkeuring van de ETF, lijken nu hun winst te verzilveren.

Bitcoin koers zakt door cruciale niveaus

De recente prijsdaling van Bitcoin, van een hoogtepunt van $49.000 naar $43.200, markeert een belangrijke doorbraak van enkele cruciale technische niveaus. Deze neerwaartse beweging doorbrak de weerstandszone van $46.000 op de 4-uursgrafiek, een niveau dat nu als een potentieel steunpunt wordt beschouwd. De daling vond ook plaats rond het kritische 0.618 Fibonacci retracement-niveau, wat wijst op een mogelijk beslissend moment voor toekomstige prijsrichtingen.

