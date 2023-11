Dit is waarom Boerin Bernice niet bepaald populair is bij trouwe kijkers van Boer Zoekt Vrouw

Boerin Bernice is niet bepaald geliefd bij de trouwe kijkers van Boer Zoekt Vrouw. De brunette moet toch een keer wat van zichzelf gaan laten zien…

Het is een behoorlijk zwaar seizoen van Boer Zoekt Vrouw voor de vaste kijkers en trouwe fans van het programma. Zo is het voor iedereen altijd leuk als er een jonge, leuke boerin mee doet aan de show. Daarom was iedereen eerst heel blij toen boerin Bernice uit Zweden in beeld kwam. Een knappe dame en ze leek ook nog eens erg lief. Helaas blijkt het zo te zijn dat ze vooral erg verlegen is en misschien wel ontzettend saai. De brunette laat echt niks los over zichzelf en ontwijkt elke vraag om maar een beetje in contact te komen met iemand. Zo heeft ze twee mannen die bij haar thuis op de boerderij zijn gekomen speciaal voor haar, maar nog lijkt het niet goed genoeg. Het is ook niet makkelijk want ze heeft nog nooit een relatie gehad. Toch zou je verwachten dat ze wel wat meer in haar mars zou hebben.

Boerin Bernice maakt het weer…