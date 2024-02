‘Dit is niet heel hard’ – Voetbal International

Dat vertelde de Deense analist in de rust van het duel, waarin PSV met 1-0 leidt tegen het tiental uit Overijssel, op ESPN. ‘Nee. Het is onbeholpen, onhandig. Voet op voet, maar dan hoeft het nog geen rode kaart te zijn. Het gaat ook om de impact en de hardheid ervan. Dit is niet heel hard, dit is zeer, zeer ongelukkig maar niet hard. In de herhalingen lijkt het erger, en het is dom en onhandig, maar de impact is voor mij niet hoog genoeg.’