Dit is Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen

Kelly Piquet, kennen we inmiddels allemaal als de vriendin van 3-voudige wereldkampioen Max Verstappen.

Het stel woont samen in Monaco en geniet van alle luxe.

De beste Nederlandse F1-coureur aller tijden heeft een vermogen van 120 miljoen euro. Dat heeft Max goed gedaan.

Voordat Max zijn droomvrouw Kelly ontmoette, heeft hij heel wat vriendinnen gehad.

Zo was de zoon van Jos Verstappen in zijn tienerjaren samen met Sarbé Cook en Mikaela Ahlin-Kottlinsky.

Daarna kreeg Max nog een relatie met de volgende dames: Joyce Godefridi, Roos van der Aa, Maxime Pourquié, Joëll Witschge en Dilara Sanlik.

In dit artikel lees je alles over Kelly Piquet, je komt erachter hoe haar jeugd was, wie haar vader en moeder zijn en met welke coureur ze eerder een relatie had.

Wie is Kelly Piquet?

Kelly Piguet werd geboren op 7 december 1988 in Homburg, Duitsland.

Ze is de dochter van Nelson Piquet Senior en Sylvia Tamsma….

