Dit is Jeffrey Lang, de vader van Noa Lang

Jeffrey Lang is de vader van Oranje-International en PSV-aanvaller Noa Lang.

Volgens de aanvaller zelf zijn vader en vriendin zijn grootste twee supporters.

Zijn vader ziet hij als mentor. Hij is eigenaar van een sportschool in Rotterdam en weet veel over mentale gezondheid.

Volgens zijn vader is hij regelmatig een mentor nodig.

Naast dat Jeffrey de mentor is van zijn zoon, is hij super trots op wat

Noa bereikt heeft. En dat snappen we. Jeffrey, is op dit moment zelfs trotse opa.

De vader van Noa Lang gaf zijn carrière op voor zijn zoon

De vader van Noa Lang vertelde in een interview met het AD dat hij alles opgegeven heeft voor zijn zoon. Hij werkte tot ‘s nachts in het nachtleven van Rotterdam als barman.

Vaak werkte hij tot 5 of 6 uur ‘s ochtends’. ‘’Ik ging daarna naar de markt om fruit te kopen voor Noa, daarna bracht ik hem naar De Kuip”, aldus Jeffrey.

Feyenoord had toen die tijd geen geld voor…

