Dit is hoe Bram en Esra uit B&B Vol Liefde elkaar hebben ontmoet

Bram uit B&B Vol Liefde maakte twee dagen geleden bekend wie zijn nieuwe vriendin is. De geruchten zijn bevestigd: het gaat om Esra, een andere kandidate uit het programma. Dit is hoe de twee elkaar hebben leren kennen.

De eerste ontmoeting

Bram deed eerder geheimzinnig over wie zijn nieuwe liefde is, maar inmiddels heeft hij bekend gemaakt een relatie te hebben met Esra. Beiden hebben ze meegedaan aan het programma B&B Vol Liefde. Bram als B&B-houder en Esra had zich aangemeld voor Joy, de B&B-houder in Spanje. De twee zijn in de serie niet aan elkaar gekoppeld, maar hebben toch een relatie.

Hoe is dat gegaan? In een interview op het Instagramaccount van RTL Boulevard vertelt Bram dat hij na de B&B Vol Liefde-reünie de stad in is gegaan met een vriend. Toen ze op het terras zaten, zagen de twee Esra langslopen met wat mensen en ze riep: ‘Hey, dat is Bram!’.

“Toen zijn we aan de klets geraakt en het bleek dat we heel veel dingen gemeen hebben en dat we elkaar heel erg…