Dit is het verschil tussen de KEF LSX II LT en de LSX II speakers

De KEF LSX II LT streaming speakers zijn een stereopaar dat een beduidend fraaier stereobeeld zal oproepen dan een enkele streaming speaker. Vergeleken met de LSX II levert hij maar een paar zaken in, voor een aanmerkelijk lagere prijs.

De KEF LSX II draadloze streaming speakers zijn een imposant alternatief voor solistische streaming oplossingen van de bekende namen. De nieuwe KEF LSX II LT biedt nagenoeg dezelfde functies, maar kost een stuk minder. Waar zit dat in?

Als je op zoek bent naar streaming audio voor thuis, kom je al gauw uit bij de bekende, vaak witte doosjes van bijvoorbeeld Sonos of Apple. Fraaie oplossingen, maar met één tekortkoming. Ondanks allerlei slimme snufjes is een enkele speaker geen match voor een stereopaar. Nu kan je er twee combineren, maar dat wordt relatief kostbaar. Direct voor een streaming stereopaar gaan, zoals de KEF LSX II, komt dan in zicht als alternatief. De KEF LSX II LT bevat veel van de mogelijkheden van de…