Dit is het vermogen van Xander de Buisonjé

Leadzanger in Volumia!

Xander de Buisonjé is geboren in Voorburg, waar hij ook snel een enorme passie voor muziek ontwikkelde. Tijdens zijn studie maakte hij graag muziek met zijn vrienden, waarbij Xander de piano speelde. Op negentienjarige leeftijd werd hij de leadzanger van Volumia!. Het zou dan in eerste instantie een coverband moeten voorstellen. In 1998 braken ze door met het nummer afscheid. In 2002 ging de band uit elkaar, waarna Xander solo verder ging.

Relatie met Wendy Van Dijk

Xander de Buisonjé kreeg een relatie met Wendy Van Dijk. Xander was erg ongelukkig in zijn relatie met Wendy. Het was Xander een keer gelukt na een optreden om twee vrouwen mee te nemen naar huis en belandde, daarmee in bed. De vrouwen zijn naar het blad gestapt om hun verhaal te vertellen. Zo kwam Wendy erachter dat Xander vreemdging. De hele…