Dit is het vermogen van John Huiberts, ex Leontine Ruiters

John Huiberts, werd in één klap een bekende Nederlander doordat hij een korte relatie had met Leontine Ruiters, de ex-vrouw van Marco Borsato.

Voordat John Huiberts en Leontine een relatie kregen, kun je John kennen uit het zakenleven.

Hij is namelijk de oprichter van IGM Resins, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van grondstoffen voor UV-licht.

De ex-geliefde van Leontine Ruiters heeft een geschat vermogen van 140 miljoen euro, daarmee is hij echt megarijk.

John Huiberts. © IGM Resins

Wie is John Huiberts?

John Huiberts werd geboren in Waalwijk, de stad waar hij op dit moment nog steeds woont.

Nadat hij ging studeren aan de Universiteit van Tilburg richtte hij met geleend geld het bedrijf ‘IGM Resins’ op.

Het eerste jaar verkocht hij niets, zijn droom leek in duigen te vallen.

Inmiddels is het bedrijf gegroeid tot een jaaromzet van 300 miljoen euro.

John, werd bekend als de nieuwe liefde van Leontine…

