Dít is het vermogen van Gordon

Het werd onlangs bekend dat enkele horecaondernemingen van zanger Gordon bijna het faillissement ingaan. Toch lijkt de drama king er nog steeds warmpjes bij te zitten. Lees hier wat naar geschat het vermogen van Gordon bedraagt.

Failliete zaken

Een paar weken geleden is weekblad Party de boekhouding ingedoken en heeft de cijfers waargenomen van Gordon’s horecaondernemingen. De zanger heeft namelijk ook een aantal restaurants en café’s op zijn naam staan. Helaas draaien deze ondertussen fors verlies. Zo heeft The Burger Room B.V, een burgerrestaurant in Amsterdam, een negatief eigen vermogen van ruim 423.000 euro, terwijl dit een jaar eerder nog 198.000 euro was. Ook Blushing Amsterdam heeft een negatief eigen vermogen van 134.500 euro, terwijl dit een jaar eerder nog 58.4000 negatief bedroeg.

Televisiepersoonlijkheid

Waar haalt Gordon dan zijn vermogen vandaan? Hij heeft het meeste geld verdiend als televisiepersoonlijkheid. Een reclamestunt met…