Dit is het vermogen van Feyenoord-trainer Arne Slot

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft door zijn gigantische salaris een behoorlijk vermogen opgebouwd.

Hij zal bij Feyenoord zo’n 3,5 miljoen euro per jaar verdienen.

Met het geld dat hij verdient, investeert Arne in vastgoed.

Zo heeft Arne een luxe villa in Zwolle, een mooi appartement aan zee in Egmond aan Zee en een appartement in Limmen.

Met een geschat vermogen van 7 miljoen euro is Arne Slot echt mega rijk!

Zijn vermogen groeit de komende 2 jaar nog verder door.

Hij zal dan nog zo’n 7 miljoen euro ontvangen van Feyenoord.

Slot multimiljonair door zijn salaris bij Feyenoord

Als voetballer heeft Slot nooit miljoenen verdiend. Hij speelde 13 jaar voor PEC Zwolle, daar begon hij zijn trainerscarrière ook.

Zijn startsalaris bij Feyenoord zal zo’n 750.000 euro zijn geweest.

Inmiddels verdient de toptrainer 4,5 keer zo veel. Dat heeft hij goed gedaan.

