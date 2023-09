Dit is het vermogen van de man van Chantal Janzen

Wie is Marco Geeratz?

Ondernemer Marco Geeratz is geboren op 13 september 1972. Marco groeit op in het Limburgse tegelen. Marco wordt jong vader: op zijn negentiende kregen hij en zijn toenmalige partner hun dochter Esmee.

De man van Chantal Janzen

Marco Geeratz is in 2014 getrouwd met Chantal Janzen, een wel bekende Nederlandse actrice en presentatrice. Hij is de trotse vader van vijf kinderen. Drie kinderen van een vorige relatie en twee kinderen met Chantal Janzen. In januari kocht het koppel deze woning in het Museumkwartier in Amsterdam. In april verkochten ze hun oude woning. De twee zijn vormen tot op heden een heel erg gelukkig gezin.

Het vermogen van Marco Geeratz

In 2004 richtte hij zijn eerste onderneming op, M-Print. Zijn bedrijf is sindsdien uitgegroeid tot een marktleider in printmanagement in de Benelux en is daarbij een van de top vijf…