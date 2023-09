Dit is het vermogen van Dave Roelvink

In het begin van de coronacrisis gaf Dave Roelvink aan last te hebben van financiële problemen. Door corona werden er minder optreden geboekt en, was zijn inkomen laag. Maar hoe zit het nu met Dave zijn financiële plaatje sinds corona voorbij is? Dit is zijn vermogen !

Wie is Dave Roelvink?

Dave Roelvink is geboren op 13 maart 1994 in Amsterdam. Hij is een Nederlands model, dj en mediapersoonlijkheid. Dave kreeg vooral de naamsbekendheid door zijn vader Dries Roelvink, daarnaast is hij ook bekend van verschillende televisie programma’s, waaronder het RTL 5 programma Expeditie Robinson. Door zijn vader had Dave al potentie om een zo geheten celebrity lifestyle op te bouwen en die potentie heeft hij zeker waar gemaakt. Op zestienjarige leeftijd werd Dave aangesproken op straat, door een modelscout. Sindsdien verscheen hij op covers van glossy’s en liep hij zelfs mee in modeshows van Tommy Hilfiger.

In 2012 mocht Dave voor het eerst op de televisie verschijnen in het programma Fort…