Dit is het vermogen & salaris van Dave Roelvink

Dave Roelvink – de zoon van wijnliefhebber Dries Roelvink – is een bekende naam in de Nederlandse entertainmentwereld. Zijn web naar roem begon in realityshows zoals Expeditie Robinson en Temptation Island VIPS, waarna hij zich ook als DJ op de kaart zette. Maar hoeveel verdient Dave nu eigenlijk met zijn veelzijdige carrière?

Realityshows met Dave Roelvink

Dave’s avontuur in de showbizz begon op televisie. Zijn deelname aan populaire realityshows bracht hem niet alleen bekendheid maar ook een aardige duit. Voor programma’s als Expeditie Robinson en Temptation Island VIPS zou hij tussen de €20.000 en €30.000 hebben ontvangen. Deze cijfers zijn schattingen, gebaseerd op uitspraken van andere deelnemers.

In het familieprogramma De Roelvinkjes liet Dave samen met zijn familie het publiek meekijken in hun leven. Voor dergelijke shows ligt de vergoeding vaak tussen de €1.000 en €2.000 per aflevering, afhankelijk…