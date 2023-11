dit is het verhaal van dé Championship-revelatie – Voetbal International

Hij is een grote en vermoedelijk de bekendste fan van de club. Ed Sheeran groeide op in Framlingham, een dorpje dat ongeveer 25 kilometer verwijderd ligt van het centrum van Ipswich. De zanger was tien jaar oud toen hij onder anderen Fabian Wilnis en Martijn Reuser zag schitteren in het blauw-witte thuistenue. Het was het seizoen dat Ipswich Town als vijfde eindigde in de Premier League en zich kwalificeerde voor de UEFA Cup. Een jaar later, in 2002, degradeerde dezelfde ploeg en begon een periode van dik twintig jaar ellende.