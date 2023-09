Dit is het salaris van Guardiola

Guardiola, is met afstand de best betaalde trainer wereldwijd. Bij Manchester City verdient de toptrainer 22,8 miljoen euro per jaar.

Daarmee is hij Arne Slot en Erik ten Hag ruim de baas. De oud-profvoetballer speelde zelf bij FC Barcelona, daar werd hij later trainer.

De Spaanse Guardiola heeft een speciale band met Robert Lewandowski, Lionel Messi en Matthijs de Ligt.

Van deze drie spelers is hij trainer geweest.

Dit is het vermogen van Guardiola

Met een jaarsalaris van 22,8 miljoen euro is het vrij gemakkelijk om een enorm vermogen op te bouwen.

De huidige trainer van Manchester City was eerder trainer van Bayern München en FC Barcelona.

Ook bij deze clubs ontving hij al salarissen van meer dan 10 miljoen euro per jaar.

Inmiddels is Guardiola al ruim 15 jaar hoofdtrainer van een grote ploeg.

Hij heeft in die jaren al méér dan 180 miljoen aan salarissen ontvangen.

Guardiola, die Erling Haaland naar Manchester…

Lees verder bij spelersvrouw.nl