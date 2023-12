Dit is het salaris van Arne Slot

Het is wel duidelijk dat Arne Slot met afstand de best betaalde trainer is van de Eredivisie.

Feyenoord heeft de hoofdprijs moeten betalen om Arne in Rotterdam te houden.

Er was namelijk veel interesse van buitenlandse clubs.

Onder andere Spurs wilde Arne maar al te graag hebben.

Inmiddels zal Arne Slot bij Feyenoord zo’n 3,5 miljoen euro per jaar verdienen.

Hier kan hij goed van leven.

© Instagram @arnslt

Best betaalde trainer ooit van de Eredivisie

Er is nog nooit een trainer geweest in de Eredivisie die zo veel geld verdiende.

Trainers als Louis van Gaal, Erik ten Hag en Peter Bosch kregen maar een fractie van het salaris van Slot.

© Instagram @arnslt

Feyenoord heeft Slot miljoenen betaald om te blijven

Arne Slot, die momenteel in Zwolle woont, heeft een contract tot 2026 bij Feyenoord.

Hij gaat dus nog minimaal 7 miljoen euro verdienen bij Feyenoord.

Het vermogen van Arne Slot gaat de afgelopen jaren…

