Dit is het prachtige herenhuis dat Juice koningin Yvon Coldeweijer heeft gekocht. Zie foto’s

Een bewijs dat The Juice haar geen windeieren oplevert….

Eindelijk heeft Juice koningin Yvon Coldeweijer de sleutel ontvangen van haar nieuwe huis in Muiden. Hier gaat ze met haar gezinnetje, Yvon is immers in verwachting, wonen. Een prachtig huis en omgeving om haar kindje op te laten groeien.

Yvon betaalde voor het vrijstaande herenhuis 1.180.000 euro bij een vraagprijs van 1,2 miljoen euro. Tevens heeft zij er een hypotheek op laten vestigen van iets meer dan 1,0 miljoen euro en heeft de bank haar een overbruggingskrediet gegeven voor de verkoop van haar appartement in Amsterdam.

Voor dit geld heeft zij een herenhuis met een woonoppervlakte van 172 vierkante meter. Het totaal aantal kamers bedraagt zes, waaronder vier slaap- en twee badkamers. Dit alles verdeelt over drie woonlagen.

De woonkeuken is zeer luxe en voorzien van diverse inbouwapparatuur. Yvon en haar vriend Max kunnen straks ook optimaal genieten van de prachtige door een…