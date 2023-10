Dit is het nieuwe luxe appartement van John de Bever en zijn partner Kees Stevens. Zie foto’s

Bekendeburen kan als eerste het nieuwe appartement van John en Kees laten zien…

John de Bever en zijn partner Kees Stevens zochten een nieuw appartement, omdat zij over meer woonruimte wilden beschikken En dat is gelukt. Hun oude appartement is onder voorbehoud verkocht. Deze heeft een woonoppervlakte van 124 vierkante meter, terwijl het nieuwd luxe optrekje een woonoppervlakte heeft van 208 vierkante meter.

INDELING APPARTEMENT JOHN DE BEVER

Het is dan ook het grootste appartement in de Haverley en ligt op een steenworpafstand van hun huidige optrekje.Het appartement heeft uitzicht op de golfbaan en ligt op de derde verdieping.

Koken kunnen de heren in de royale leefkeuken, die is voorzien van diverse inbpouwapparatuur. Aan de keuken grenst ook de ruime eetkamer. Verder beschikken John den Kees over twee slaapkamers, waarvan 1 met een kleedruimte.

BALKON AAN DE GOLFBAAN

An de kant van de golfbaan is een overdekt terras, dat zelfs geheel kan…