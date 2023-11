Dít is het indrukwekkende vermogen van De Augurkenkoning

Augurkenkoning Oos Kesbeke is inmiddels een groot begrip in de Hollandse tafelzuur-scene. Dankzij zijn gepekelde kanjers is de zwangere vrouw negen maanden lang verzadigd en voor zijn uitjes is de haring in Nederland een eervolle dood gestorven. Nu Oos ook zijn eigen Videolandserie heeft, stijgt zijn populariteit door ‘t dak. Maar wat schuift zo’n azijnfestijn?

In realityserie De Augurkenkoning laat Oos Kesbeke, kleinzoon van de oprichter, zien hoe zijn twee zure zonen klaarstoomt om het familiebedrijf over te nemen. Dit ongefilterde kijkje achter de schermen levert wekelijks zo’n half miljoen kijkers op. Niet gek dat we allen benieuwd zijn na de buit van het Amsterdamse fermentatiewonder.

Smulpot BV

Oos Kesbeke heeft vijf panden op zijn naam staan. Natuurlijk de fabriek, waar het allemaal gebeurt, aan de Adolf van Naussaustraat in Amsterdam. Daar werd in 1999 een hypotheek van 2,2 miljoen op gevestigd, al sprak je toen nog van vijf miljoen gulden….