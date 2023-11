Dit is het gezin van Arne Slot

Arne Slot kennen we allemaal als de hoofdtrainer van Feyenoord.

De geboren Overijsselaar is de best betaalde trainer van de Eredivisie.

De trainer van Feyenoord probeert zijn privéleven gescheiden te houden van zijn werk als trainer.

Toch, willen veel mensen meer weten over het privéleven van Arne Slot.

In dit artikel vertellen we je alles over het gezin van de hoofdtrainer van Feyenoord.

Arne Slot heeft met zijn vrouw Mirjam twee kinderen

Arne Slot is al jaren getrouwd met zijn vrouw Mirjam Slot, zij werd geboren in Enter, een klein plaatsje in Overijssel.

Mirjam en Arne hebben samen twee kinderen: Isa en Joep.

Dochter Isa is de oudste, zij is 16 jaar oud.

Hun zoon Joep zal ongeveer 13 jaar oud zijn, over hem is helaas niets te vinden.

Het gezin van Arne Slot woont in Zwolle

Mirjam, Arne, Joep en Isa wonen in een fraaie monumentale villa in het centrum van Zwolle….

