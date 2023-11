‘Dit is gewoon buitenspel’ – Voetbal International

Jasper Cillessen vindt dat de 3-3 van FC Twente zaterdag afgekeurd had moeten worden. Manfred Ugalde zette de Tukkers in de slotfase naast NEC, maar volgens de doelman van de Nijmegenaren stond Sem Steijn hinderlijk buitenspel.

NEC kwam in de tweede helft verrassend op een 1-3 voorsprong in De Grolsch Veste, maar Twente knokte zich nog terug. Steijn maakte zijn tweede goal van de avond en de 3-3 kwam dus van Ugalde. Daar had Steijn ook een rol bij. Bij het schot van de Costa Ricaan stond Steijn buitenspel, maar de vraag was of het hinderlijk buitenspel was, aangezien de aanvallende middenvelder de bal niet raakte.