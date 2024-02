‘Dit is een gebrek aan respect’ – Voetbal International

Voor Atlético Madrid is een belangrijke week aangebroken, met zondag de derby tegen Real Madrid en woensdag de strijd tegen Athletic Bilbao in de halve finale van de Spaanse beker. Na de zege van Rayo Vallecano op woensdagavond maakte Diego Simeone zich boos over het speelschema.

Athletic Bilbao komt in de competitie vrijdag al in actie, thuis tegen Real Mallorca. Atlético Madrid speelt twee dagen later, bovendien pas om 21.00 uur. Een vrijdagavondwedstrijd was uiteraard geen optie voor Atlético, dat woensdag dus nog aan de bak moest, maar Simeone begrijpt niet waarom de bekerwedstrijd van komende woensdag niet met in ieder geval een dag verplaatst kon worden.