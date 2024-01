‘Dit is echt een sportieve beslissing van Henderson’ – Voetbal International

Lijnders prijst de leiderschapskwaliteiten van de middenvelder. ‘Hij is iemand die anderen op sleeptouw neemt. Ik weet dat hij met hoge sportieve verwachtingen komt. Timing is alles in voetbal en ik denk dat hij op juiste moment Ajax binnenkomt. Alle succesvolle periodes van Ajax werden gekenmerkt door een combinatie van talent maar vooral ook echte ervaring, zoals met Dusan Tadic en Daley Blind in de laatste topperiode.’

‘Wij hebben bij Liverpool een quote hangen in de bootroom, de ruimte vlak voordat spelers naar buiten gaan: Standards are set by the ones who need to live them. Als iemand deze quote uitdraagt, is het Hendo’, vertelt Lijnders.