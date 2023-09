Dit is de vrouw van Thierry Baudet

Als partijleider van Forum voor Democratie heb je het al snel druk. Maar er is altijd tijd voor de liefde. Zo zijn Thierry Baudet en Davide al een tijd geleden in het huwelijksbootje gestapt.

Davide en Thierry Baudet

In 2016 ontmoetten Davide en Thierry Baudet elkaar tijdens een evenement. Davide was hier werkzaam als fotograaf. De klik tussen de twee was er direct. Er ging nog wel een halfjaar overheen voordat de twee daadwerkelijk een relatie kregen met elkaar.

Uiteindelijk raakten de twee verloofd, maar dit wilden ze nog wel even geheim houden voor de buitenwereld. Het duurde niet erg

lang voordat de media erachter kwam en dus hebben ze er zelf voor gekozen om het nieuws naar buiten te brengen. “Graag hadden we het langer privé gehouden, maar we merken dat het nieuws nu ook de media heeft bereikt”, vertelde Thierry Baudet dan ook. “Dan kondigen we het liever zelf aan: na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid heeft de liefde tussen Davide en mij de afgelopen…